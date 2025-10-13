Detuvieron a un hombre tras amenazar a policías

Un hombre fue aprehendido luego de alterarse y lanzar amenazas contra personal policial, tras ser interceptado en calle Gutiérrez y avenida de la Universidad, este domingo por la noche, de acuerdo a fuentes municipales.

Según informó la Guardia Local, el operativo se inició poco después de las 21, cuando el Centro de Atención Ciudadana alertó sobre un masculino descompensado en Av. Rosario de Santa Fe y Pavón. Los agentes lograron ubicarlo y detener su marcha en la zona norte de la ciudad.

Durante el procedimiento, constataron que el individuo portaba un elemento corto punzante en la cintura. Vecinos del sector señalaron que había provocado daños en varias propiedades, incluyendo puertas, persianas, macetas y una camioneta.

La situación se tornó violenta cuando el hombre comenzó a amenazar al personal actuante, por lo que intervino personal policial, quien procedió a su detención, se informó.

El detenido fue trasladado a la Unidad Judicial, quedando a disposición de la fiscalía de turno.