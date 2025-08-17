Un hombre fue detenido en barrio Catedral tras un episodio de violencia familiar ocurrido en horas de la mañana, según informó la Policía.

Momentos después de las 6, el sistema “Ojos en Alerta” recibió un mensaje de una mujer que refería gritos de auxilio de otra femenina, sin precisar la ubicación exacta. Con esos datos, se comisionó a un móvil policial y a la Guardia Local para verificar la situación.

Las autoridades localizaron el domicilio y constataron la agresión. El hombre agresor fue aprehendido en el lugar, mientras que la víctima fue trasladada al Hospital J.B. Iturraspe para constatar lesiones y recibir atención médica.

La causa quedó a disposición de la fiscalía de turno.