Un hombre de 30 años fue detenido esta madrugada en barrio La Milka, en San Francisco, tras intentar evadir un control policial, ingresar a domicilios y constatarse que tenía un pedido de detención vigente, informó la Policía.

De acuerdo a la información oficial, el hecho ocurrió alrededor de la 01:30 en calle Panamá, donde personal del Comando de Acción Preventiva (CAP) intentó identificar a un sujeto que se desplazaba en una bicicleta gris y azul. Al notar la presencia policial, el individuo escapó a pie y continuó la huida por los techos de varias viviendas, siendo finalmente aprehendido.

Según informó la Policía, al verificar sus datos, se comprobó que pesaba sobre él un pedido de detención activo. Además, se recuperó la bicicleta en la que se movilizaba, la cual había sido robada por el mismo sujeto horas antes.

El detenido quedó a disposición de la fiscalía de turno.