Personal policial detuvo a un hombre de 45 años que fue señalado como quien sustrajo dos buzos de un comercio de San Francisco.

Los efectivos fueron al local comercial de bulevar 25 de Mayo donde una empleada de 32 años manifestó que el hombre le había sustraído dos buzos de un perchero.

Ante esta situación, el personal procedió a la inmediata aprehensión del sospechoso y lo trasladó a la sede policial, donde quedó alojado a disposición de la fiscalía de turno.