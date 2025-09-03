Un hombre de 35 años fue detenido en la mañana de este martes sobre Camino Interprovincial, luego de ser señalado como autor del robo de una batería de automóvil en un local de la zona.

Según informaron fuentes policiales, el hecho fue advertido por un hombre de 65 años, quien indicó que minutos antes un sujeto le había sustraído el elemento. Al llegar, los agentes encontraron al presunto autor siendo agredido por un grupo de personas, por lo que intervinieron para su resguardo.

El individuo fue aprehendido y se procedió al secuestro de una batería marca Sello Azul.

El detenido quedó alojado en sede policial, a disposición de la fiscalía de turno.