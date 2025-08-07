Un hombre mayor de edad domiciliado en Ceres (Santa Fe) fue detenido este miércoles por la noche, sospechado de haber robado productos de un local comercial ubicado sobre Vélez Sarsfield al 500.

Momentos antes, el Centro de Atención Ciudadana comisionó a personal de la Guardia Local tras una denuncia por robo. El propietario del local aportó las características del sospechoso, quien vestía un joggin gris, campera negra y gorra blanca.

Según informó la Guardia Local, durante un patrullaje preventivo el individuo fue localizado en la intersección de calles Dean Funes y avenida Garibaldi. Se dio aviso a personal policial, que procedió a su identificación.

De acuerdo a la información policial, luego de corroborar con el denunciante que se trataba del mismo sujeto, se procedió a su aprehensión.