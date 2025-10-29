Un hombre de 48 años fue detenido este mediodía en el barrio Catedral, en la ciudad de San Francisco, tras ser sorprendido mientras robaba materiales de construcción de una obra.

El hecho ocurrió alrededor de las 11:00 en una obra ubicada sobre calle Salta, según informó el Comando de Acción Preventiva (CAP), cuyos efectivos acudieron al lugar tras recibir un aviso sobre un individuo que estaría sustrayendo elementos.

Al arribar, los agentes lograron la aprehensión en flagrancia del sospechoso, quien tenía en su poder hierro y una herramienta.

El detenido fue trasladado y quedó a disposición de la fiscalía de turno. Posteriormente, se localizó al propietario de la obra, quien reconoció los elementos recuperados como de su propiedad.