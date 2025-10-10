Un hombre de 40 años fue detenido esta mañana en barrio Sarmiento de San Francisco, tras cometer un robo calificado y agredir a un agente policial. El hecho ocurrió en una verdulería ubicada sobre calle Libertad, poco antes de las 10.40.

Según informó la Policía, la damnificada fue una mujer de 37 años.

Tras un operativo cerrojo, el sospechoso fue interceptado mientras huía por inmediaciones del sector interprovincial.

Se procedió a su aprehensión y al recupero de los elementos sustraídos.

Durante el procedimiento, el detenido lesionó a un efectivo policial aunque no se informó de qué manera ni con qué lesiones resultó.

El hombre quedó alojado a disposición de la fiscalía de turno por los delitos de robo calificado por amenaza y resistencia a la autoridad.