Detuvieron a un hombre por robar una bicicleta en barrio Sarmiento
La Policía lo interceptó esta mañana cuando circulaba con el rodado sustraído. El vehículo fue recuperado.
Un hombre de 40 años fue detenido esta mañana en barrio Sarmiento, en San Francisco, tras ser sorprendido con una bicicleta robada.
El hecho ocurrió alrededor de las 8:40, en la intersección de calles Echeverría y López y Planes. Según informó el Comando de Acción Preventiva (CAP), momentos antes los agentes habían recibido un aviso por el hurto de una bicicleta playera, rodado 26.
Los efectivos localizaron al sospechoso cuando circulaba con el rodado y procedieron a su aprehensión. La bicicleta fue restituida a su propietaria.
El detenido quedó a disposición de la fiscalía de turno.