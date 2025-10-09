Un hombre de 24 años fue detenido ayer en Frontera, en el marco de una investigación por presunta portación de arma de fuego. El procedimiento tuvo lugar en calle 21, en horas de la tarde.

Según informó la Comisaría N° 6, el personal fue comisionado por el Servicio 911 Rafaela ante un aviso sobre supuestas dotaciones de arma. Luego de realizar tareas investigativas, se notificó de lo actuado al fiscal en turno, quien ordenó la detención del sospechoso.

El detenido quedó a disposición de la fiscalía interviniente.