Un hombre mayor de edad con domicilio en Santiago del Estero fue detenido el jueves por la tarde, luego de ser sorprendido con elementos sustraídos del Club Sportivo Belgrano.

Según informó la Guardia Local, minutos antes de las 20 horas fueron comisionados por el Centro de Atención Ciudadana ante una denuncia por una persona en actitud sospechosa en la intersección de Pueyrredón y J.M. Gutiérrez. En el lugar, un testigo indicó que el individuo había sido visto en un lavadero de Dorrego y Gutiérrez con pertenencias del club.

Los agentes localizaron al sospechoso en ese domicilio y, al revisarlo, hallaron una mochila con un taladro, carnets de socios y otros objetos. Poco después, personal de la Policía de Córdoba entrevistó a un empleado del club, quien reconoció los elementos como sustraídos del predio.

El hombre fue detenido y trasladado a la Jefatura, donde quedó a disposición de la fiscalía de turno. Los elementos fueron recuperados.