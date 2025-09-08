La Policía de Investigaciones de Santa Fe detuvo a un hombre en Rafaela, sospechado de un homicidio cometido con arma de fuego. La medida se concretó este lunes, durante dos allanamientos realizados en domicilios de esa ciudad.

El hecho investigado ocurrió el 24 de agosto, cuando una persona que se movilizaba en moto disparó al menos 20 veces, provocando la muerte de un hombre. Según informó la PDI, los operativos se realizaron en viviendas de calle Iturraspe al 1800 y Juan Arias al 1400 de Rafaela.

En uno de los domicilios fue detenido C. S. V., señalado como el principal sospechoso. Además, los efectivos secuestraron un teléfono celular marca Samsung, un par de zapatillas marca Nike y una cámara de seguridad externa color blanca.

Por disposición del fiscal Martín Castellano, el detenido fue trasladado a sede policial y luego alojado en la Alcaidía de la Unidad Regional V.