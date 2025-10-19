Un hombre de 28 años fue detenido esta madrugada en barrio Parque, en San Francisco, sospechado de haber robado una motocicleta. El hecho se registró en el marco de una riña vinculada al robo, según informó la Policía.

Aproximadamente a las 2.10, personal del Comando de Acción Preventiva acudió al sector donde se desarrollaba una pelea. En el lugar, uno de los involucrados manifestó haber sido el autor del robo de una motocicleta ocurrido el día anterior.

La Policía procedió a la aprehensión del sospechoso y al secuestro de una llave tipo ganzúa. El vehículo había sido denunciado como sustraído el 18 de octubre por una mujer.

El detenido quedó a disposición de la fiscalía de turno.