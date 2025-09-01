Un hombre fue detenido este lunes al mediodía en barrio Roque Sáenz Peña de San Francisco, tras amenazar e intentar agredir a un agente policial.

Según informó la Policía, el hecho ocurrió sobre calle Sargento Cabral al 800, donde personal del CAP entrevistó a un efectivo que realizaba servicio adicional. Este último relató que un hombre se le acercó, lo amenazó verbalmente e intentó golpearlo con una barra de hierro.

El agresor fue reducido y quedó alojado en sede policial a disposición de la fiscalía de turno.

El agente no sufrió lesiones, se informó.