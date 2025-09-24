Un hombre de 33 años fue detenido en un operativo realizado por la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) en una vivienda de calle Tomasa Sosa, en barrio San Cayetano.

Según informó la FPA, en el lugar se incautaron varias dosis de marihuana y elementos de interés para la investigación.

El detenido estaría vinculado al traslado y provisión de droga para una organización con base en la ciudad de Arroyito.

La aprehensión se relaciona con un procedimiento realizado el pasado 4 de septiembre en Arroyito, donde se desarticuló una banda integrada por cuatro personas. En esa ocasión se realizaron cinco allanamientos en distintos barrios, con el secuestro de 248 dosis de cocaína, 50 de marihuana, dinero, vehículos y otros elementos.

Interviene en la causa la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico de San Francisco, que dispuso el traslado del detenido a sede judicial. La causa fue recaratulada como comercialización de estupefacientes agravada por integrar una organización.