Un hombre fue detenido durante la madrugada en Frontera, luego de que efectivos del Grupo de Operaciones Tácticas (G.O.T.) de Sunchales lo sorprendieran saliendo del fondo de un local gastronómico.

El hecho ocurrió mientras el personal policial patrullaba por calle 1 y observó una bicicleta y una bolsa apoyadas en un portón. Al acercarse vieron a un hombre que, al notar la presencia policial, se dio a la fuga por patios linderos.

Tras un rastrillaje, el individuo fue localizado escondido en un baldío. Su vestimenta coincidía con la del sospechoso. En las inmediaciones se hallaron elementos descartados, entre ellos ropa y una mochila con herramientas, bebidas alcohólicas y alimentos. También se secuestraron la bicicleta y una bolsa con otros objetos sustraídos.