Un joven de 24 años fue detenido esta mañana, en el marco de una causa por amenazas y daños calificados contra personal policial y un móvil del Comando de Acción Preventiva (CAP), ocurridos el día anterior.

Según informó la Policía, el allanamiento fue realizado alrededor de las 07:00 por personal de la División Investigaciones, con colaboración del equipo táctico ETER, en una vivienda ubicada sobre calle Esperanza.

El procedimiento arrojó resultado positivo, con la detención del sospechoso y el secuestro de un elemento relacionado a la causa.

El detenido quedó a disposición de la Fiscalía de 1° Turno.