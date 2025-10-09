La localidad de Holmberg, en el sur de la provincia, está conmocionada por un hecho de abuso del que habría sido víctima una niña. Según la denuncia, el episodio tuvo lugar en una iglesia de la localidad en horas de la siesta y el presunto atacante es un hombre oriundo de San Francisco.

En la acusación se indicó que la pequeña fue a la iglesia a buscar agua bendita y su mamá la esperaba en la moto afuera. Según relató el sacerdote Javier Morelli al medio Telediario de Río Cuarto “se encuentra con un hombre que le preguntó si la podía saludar a lo que ella inocentemente le dijo que sí”.

El hombre la habría manoseado por encima de la ropa y al asustarse la nena salió corriendo y le contó lo sucedido a la madre. “Vino la Policía, los familiares que después fueron a la comisaría porque querían pegarle y finalmente lo trasladaron a Río Cuarto”, agregó.

Por el momento y las características del caso no se brindaron más detalles sobre el hecho que investiga la justicia.