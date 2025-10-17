Un hombre de 44 años fue detenido en la noche del jueves en barrio Iturraspe de San Francisco, luego de ser sorprendido por un vecino cuando intentaba sustraer cables del techo de una vivienda ubicada sobre avenida Sabattini.

Según informaron desde la Policía, alrededor de las 22:00 un hombre de 36 años escuchó ruidos en el techo de su casa y, al salir, observó a un sujeto manipulando cables con una pinza. De inmediato dio aviso al 911.

Personal de la Sección Motorizada implementó un operativo cerrojo y logró detener al sospechoso en las inmediaciones. A su lado se secuestraron dos pinzas que habrían sido utilizadas para cometer el ilícito.

El aprehendido fue trasladado a sede policial y quedó a disposición de la fiscalía de turno.