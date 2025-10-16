Un hombre de 28 años fue detenido anoche en barrio La Milka, en la ciudad de San Francisco, tras comprobarse que tenía un pedido de detención vigente por el delito de hurto calificado.

El procedimiento fue realizado por personal de la División Infantería, que se encontraba efectuando un control en el sector. Allí identificaron al hombre y, tras verificar sus datos, confirmaron que registraba el pedido solicitado por la Unidad Judicial San Francisco, según informó la Policía.

El detenido fue trasladado a sede policial y quedó a disposición de la fiscalía interviniente.