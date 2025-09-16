Un hombre fue detenido en Córdoba capital tras ser acusado de haber abusado sexualmente de al menos tres menores de edad.

El procedimiento se concretó en las últimas horas en un barrio de la zona sur de la ciudad y estuvo a cargo de personal del Departamento de Protección de las Personas.

Según confirmaron fuentes del medio ElDocetv, el detenido fue trasladado a sede policial e imputado por abuso sexual gravemente ultrajante, suministro de material pornográfico a menores y promoción a la corrupción agravada por la edad de las víctimas.

La investigación está a cargo de la Fiscalía de Delitos Contra la Integridad Sexual del 2º Turno, conducida por la fiscal Ingrid Vago, que continúa recolectando pruebas y no descarta la existencia de más víctimas.

Por razones legales y de protección de datos sensibles, no se difundieron las identidades del acusado ni de las víctimas.

Fuente: Noticias Argentinas