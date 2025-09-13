Un hombre mayor de edad fue detenido este sábado por la mañana en el centro de la ciudad, cuando conducía un automóvil con siete ocupantes, bajo los efectos del alcohol y realizando maniobras peligrosas, según informó la Guardia Local.

El hecho ocurrió a las 6:20, momentos después de que el vehículo cruzara un semáforo en rojo en la esquina de Mitre y 25 de Mayo. Cuando un móvil de la Guardia Local intentó detenerlo, el conductor esquivó al patrullero y continuó la marcha.

Finalmente, en la intersección de 25 de Mayo y Moreno, otros móviles lograron frenar el rodado. Allí descendieron los siete ocupantes y al conductor se le practicó un test de alcoholemia que arrojó resultado positivo de 2,3 g/l, siempre según la información oficial.

Se labraron actas por cruce de semáforo en rojo, exceso de ocupantes y alcoholemia positiva. El vehículo fue retenido preventivamente y quedó bajo resguardo de Seguridad Vial.