Detuvieron a un conductor alcoholizado con siete ocupantes en el auto
El hombre registró 2,3 g/l en el test de alcoholemia. El vehículo fue retenido por infracciones de tránsito.
Un hombre mayor de edad fue detenido este sábado por la mañana en el centro de la ciudad, cuando conducía un automóvil con siete ocupantes, bajo los efectos del alcohol y realizando maniobras peligrosas, según informó la Guardia Local.
El hecho ocurrió a las 6:20, momentos después de que el vehículo cruzara un semáforo en rojo en la esquina de Mitre y 25 de Mayo. Cuando un móvil de la Guardia Local intentó detenerlo, el conductor esquivó al patrullero y continuó la marcha.
Finalmente, en la intersección de 25 de Mayo y Moreno, otros móviles lograron frenar el rodado. Allí descendieron los siete ocupantes y al conductor se le practicó un test de alcoholemia que arrojó resultado positivo de 2,3 g/l, siempre según la información oficial.
Se labraron actas por cruce de semáforo en rojo, exceso de ocupantes y alcoholemia positiva. El vehículo fue retenido preventivamente y quedó bajo resguardo de Seguridad Vial.