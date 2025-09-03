Un hombre de 48 años fue detenido sobre la autovía de la Ruta Nacional 19, a la altura del kilómetro 132, en jurisdicción de San Francisco.

Según informó Policía Caminera, el sujeto conducía un camión Volvo gris sin llevar encendidas las luces bajas. Durante el procedimiento, al ser notificado de la infracción comenzó a insultar e increpar a los agentes.

Ante esa situación, fue reducido y trasladado y quedó alojado a disposición de la fiscalía de turno por desobediencia a la autoridad.