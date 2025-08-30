La Policía de Investigaciones de la provincia de Santa Fe, realizó el pasado viernes dos allanamientos y detuvo a dos hombres por infracción a la Ley 23.737 - Comercialización de Estupefacientes.

Los detenidos fueron identificados por sus iniciales: N. S. W. de 29 años, E. A. T. de 33, y una mujer de nombre S. M. M. de 26 años.

La investigación se inició el pasado 15 de agosto a partir de tareas de análisis criminal realizadas por el equipo de Microtráfico de la Fiscalía General.

Hubo dos allanamientos simultáneos en domicilios ubicados en el predio “El Eucaliptal” sobre calle 80 de Frontera por orden del juez Nicolás Stegmayer y con intervención de la Fiscalía de Rafaela.

En la vivienda utilizada como punto de venta de estupefacientes al menudeo, los efectivos detuvieron a dos hombres y secuestraron 185,5 gramos de cocaína, 1 gramo de marihuana, utensilios de fraccionamiento, balanzas digitales, dinero en efectivo, cuaderno con anotaciones, una moto Honda CG Titán 150 con anomalías en numeración registral.

En la otra vivienda se detuvo a la mujer que intentó entorpecer el procedimiento y le secuestraron $973.500 en efectivo y 2 teléfonos celulares.

Por disposición del fiscal interviniente se ordenó la detención de los dos hombres por el delito de Tenencia de estupefacientes con fines de comercialización y de una mujer por Obstrucción al cumplimiento de mandato legal y Tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.