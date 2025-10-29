Detuvieron a tres hombres por microtráfico en Frontera

Tres hombres fueron detenidos en la ciudad de Frontera por presunta tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, tras una serie de allanamientos realizados durante la mañana de este martes.

Según pudo saber El Periódico, los procedimientos fueron ordenados por la fiscal Analía Abreu y ejecutados por personal de la División Microtráfico y Operativa del Departamento Castellanos, con colaboración de los Grupos de Operaciones Tácticas de las Unidades Regionales V, XI y XII.

Los allanamientos se llevaron a cabo en el marco de una investigación iniciada a partir de tareas de análisis criminal realizadas por el Equipo de Microtráfico de la Fiscalía General, en línea con el Plan de Persecución Penal del MPA.

Durante el operativo, los efectivos derribaron un búnker y detuvieron a D. A. L. (28 años), G. E. A. (31) y A. A. L. (28). En los domicilios se secuestraron 16 envoltorios con cocaína (6 g), otros 13 envoltorios con cocaína (6 g), 10 envoltorios con cocaína (49 g), 33 envoltorios con marihuana (39 g) y 11 envoltorios con marihuana (87 g), además de $8.400 en efectivo, un teléfono celular Samsung y una balanza digital.

Los detenidos fueron trasladados a la sede de la PDI Frontera y posteriormente alojados en la Alcaidía de Rafaela, a disposición de la justicia.