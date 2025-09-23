Tres hombres fueron detenidos anoche en San Francisco luego de provocar daños en una vivienda y amenazar a su propietario. El episodio se registró alrededor de las 23:50 en una casa ubicada en calle Panamá, en barrio 9 de Septiembre, según informó la Policía.

Personal del Grupo de Seguridad Motorizada (GSM) observó a un grupo de unos diez jóvenes que arrojaban ladrillos contra la propiedad. Al advertir la presencia policial, intentaron huir, aunque fueron aprehendidos un hombre de 26 años, un adolescente de 17 años y otro de 24 años.

Posteriormente, el propietario de la vivienda denunció que los agresores dañaron la puerta con la intención de ingresar para sustraer su motocicleta.

Los tres detenidos fueron trasladados a sede policial y quedaron a disposición de la fiscalía de turno.