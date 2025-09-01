Tres hombres, uno de 24 años de San Francisco y dos de 27 de Frontera, fueron detenidos este lunes al mediodía en la zona rural de Colonia Prosperidad, acusados de infringir las normas de caza vigentes en el departamento San Justo.

La aprehensión se produjo tras la denuncia de vecinos que alertaron sobre la presencia de cazadores en el lugar, que habrían ingresado al sector de manera ilegal.

Alrededor de las 12, personal de la Patrulla Rural Norte con Destacamento en Las Varillas se hizo presente en el sector. Los efectivos controlaron a los tres sujetos, quienes se movilizaban en dos motocicletas.

Los cazadores quedaron aprehendidos y se procedió al secuestro de las dos motocicletas 110cc y cuatro perros galgos. Todos los elementos detallados quedaron a disposición de la Unidad Judicial de San Francisco.