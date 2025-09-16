Un joven de 23 años y una joven de 26 años fueron detenidos en la tarde de este lunes en la localidad de Freyre, durante un procedimiento realizado en calle Alberdi al 400.

Según informó la Policía, momentos antes se presentó personal de la Fuerza Policial Antinarcotráfico en la dependencia local. Al realizar el control de una Ford Ecosport, visualizaron en la guantera un arma de fuego tipo revólver, que se encontraba operativa, junto a cartuchos de varios calibres.

Tras identificar a los ocupantes, los agentes procedieron a su aprehensión y al secuestro de dos teléfonos celulares, una suma no precisada de dinero en efectivo, el arma de fuego, las municiones y el vehículo.