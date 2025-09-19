Efectivos del Grupo de Operaciones Tácticas (GOT) de Sunchales interceptaron a dos sujetos que se encontraban en la vía pública y les secuestraron elementos metálicos y un arma de utilería.

El hecho ocurrió el jueves en Frontera, cuando los agentes fueron alertados por la presencia de dos hombres aparentemente armados. A pocos metros del lugar, lograron detenerlos, según informó la Policía.

Durante la requisa, a uno de los individuos le incautaron dos herramientas metálicas y una bandolera que contenía un arma de fuego de utilería. El segundo sujeto fue demorado en el mismo procedimiento.

Ambos hombres fueron trasladados a sede policial. El fiscal de turno dispuso que pasen a revestir carácter de detenidos.