Dos hombres fueron detenidos anoche en barrio Parque tras ser identificados como autores del robo de una bicicleta en las instalaciones de Bomberos Voluntarios de San Francisco. El hecho ocurrió momentos antes de las 23:50, según informó el Comando de Acción Preventiva (CAP).

De acuerdo a la información policial, la sustracción fue registrada en un video que mostraba a dos personas retirando una bicicleta del predio, propiedad de una mujer de 33 años. Las averiguaciones permitieron establecer que los presuntos autores serían un hombre de 48 años y otro de 43.

Ambos fueron localizados durante un patrullaje en calle República del Líbano, aún en posesión de la bicicleta robada. Fueron aprehendidos y quedaron alojados a disposición de la fiscalía de turno.