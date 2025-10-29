Dos hombres de 26 años fueron detenidos esta mañana en la localidad santafesina de Josefina, durante allanamientos realizados en el marco de una investigación por el robo de una motocicleta ocurrido días atrás en San Francisco.

Los procedimientos se concretaron en barrio Acapulco y estuvieron a cargo de la División Investigaciones, que actuó por orden judicial, según informó la Policía.

Los detenidos están vinculados a una causa iniciada tras la denuncia de una mujer de 30 años, quien resultó damnificada el pasado 25 de octubre. Interviene la Fiscalía de San Francisco, a cargo del Dr. Gieco.