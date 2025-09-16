Detuvieron a dos hombres en San Francisco: uno por resistencia y otro con pedido de detención
Un menor fue reducido tras resistirse a la identificación policial, mientras que un joven de 28 años fue detenido por tener un pedido vigente por daño. Ambos hechos ocurrieron en diferentes barrios de la ciudad.
Un adolescente de 17 años fue detenido el sábado por la tarde en barrio Iturraspe de San Francisco, luego de alterarse ante un control de identificación realizado por personal de la División Infantería.
Según informó la Policía, momentos antes se había emitido un aviso radial por la sustracción de una bicicleta. A pocos metros del lugar, los efectivos visualizaron a un joven con características similares a las aportadas y procedieron a detener su marcha.
El menor comenzó a cuestionar el accionar policial y se mostró alterado, por lo que fue reducido y trasladado a sede policial. Se procedió al resguardo de una bicicleta tipo mountain bike de color negra. Quedó alojado a disposición de la Fiscalía de 3er Turno.
Horas antes, en barrio Catedral, un hombre de 28 años fue detenido por personal de Investigaciones. De acuerdo a la información policial, el sujeto presentaba un pedido de detención vigente por el delito de daño. Fue puesto a disposición del fiscal de turno, Oscar Gieco.