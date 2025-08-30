Dos adolescentes de 17 años fueron detenidos este viernes por la Policía de Investigaciones (PDI) tras una serie de allanamientos realizados en Rafaela. Están acusados de haber herido a otro adolescente en un hecho de abuso de armas ocurrido el pasado 26 de agosto en calle Francia al 2500, según informó la PDI.

Los procedimientos se concretaron en cinco domicilios, logrando la detención de ambos sospechosos en una vivienda de calle Jorge Arias al 1400.

Siempre de acuerdo a la información policial, en el lugar también se secuestraron elementos vinculados a la causa y se identificó a un tercer sujeto por presunta tenencia de estupefacientes.

Intervino la fiscal de Menores Carina Gerbaldo, quien ordenó que los dos detenidos quedaran a disposición de la justicia competente.