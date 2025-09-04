La Policía de Investigaciones (PDI) de Santa Fe detuvo este jueves en la ciudad de Córdoba a un hombre de 61 años que era buscado por la Justicia por un delito de abuso sexual gravemente ultrajante calificado por la convivencia. El presunto agresor, que se encontraba prófugo desde el mes de junio, fue aprehendido en un operativo coordinado entre ambas fuerzas provinciales.

La detención fue llevada a cabo por personal de la División Capturas de la PDI de Santa Fe en la vía pública, en el barrio Marcos Sastre de la ciudad de Córdoba.

El detenido, identificado con las iniciales R. A. D., quedó a disposición del Juzgado de Control de Córdoba.

La fiscal Jorgelina Moser Ferro ya tramita el exhorto de extradición correspondiente para que el hombre sea trasladado a los tribunales de la ciudad de Santa Fe, donde se lleva adelante la causa.