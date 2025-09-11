Alrededor de 15 efectivos de Gendarmería Nacional fueron detenidos en las últimas horas en la localidad cordobesa de Sampacho, tras una serie de allanamientos ordenados por el Juzgado Federal de Río Cuarto, a cargo del juez Carlos Ochoa, en el marco de una causa por presunto cobro de coimas a transportistas.

Según informó LV16 Radio Río Cuarto, las detenciones se produjeron tanto en la sede del destacamento local como en domicilios particulares, luego de que surgieran múltiples denuncias que señalaban maniobras extorsivas a choferes de transporte de cargas que presentaban irregularidades en su documentación.

Además, otros seis gendarmes que prestaban funciones en Sampacho fueron apartados de sus cargos mientras se desarrolla una investigación interna dentro de la fuerza.