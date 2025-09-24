Despliegue interprovincial: detuvieron a cinco personas y secuestraron más de 20 motos en San Francisco

Un importante operativo de seguridad interprovincial se llevó a cabo este martes en San Francisco. La intervención fue parte del dispositivo “Saturación Interprovincial Córdoba-Santa Fe” y estuvo coordinada por la Unidad Regional Departamental San Justo, a cargo de la comisaria mayor Analía Ludueña.

El despliegue se realizó en distintos puntos estratégicos de la ciudad y arrojó un saldo de cinco personas detenidas, 14 motocicletas secuestradas y más de 500 personas y vehículos controlados.

Según detallaron desde la Policía de Córdoba, el personal logró aprehender a tres personas con órdenes de detención vigentes, a un hombre con pedido de paradero activo y a un quinto detenido por infracción a la Ley Sarmiento N.º 14.346, que sanciona el maltrato animal.

También se secuestraron 14 motocicletas en el marco de infracciones al artículo 111 de la Ley Provincial N.º 10.326. En total, la Policía de Córdoba controló a 274 personas, 122 vehículos y 134 motos.

Intervención de fuerzas federales

Además de la policía provincial, participaron fuerzas federales en distintas tareas de patrullaje, control vehicular y verificación de antecedentes.

Desde Gendarmería Nacional Argentina informaron que se controlaron 25 personas y 5 vehículos, y se verificaron 19 antecedentes personales y 4 antecedentes vehiculares.

En tanto, la Policía Federal Argentina realizó dos procedimientos por infracción a la Ley Nacional de Drogas N.º 23.737. En estos operativos se controlaron 63 personas y 35 vehículos.

La Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA), por su parte, inspeccionó a 14 personas, 2 vehículos y 7 motocicletas.

El operativo interprovincial forma parte de una serie de acciones coordinadas entre Córdoba y Santa Fe, orientadas a reforzar la seguridad en zonas limítrofes y prevenir delitos complejos como el narcotráfico, el robo de vehículos y las causas con pedido judicial activo.