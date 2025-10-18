Un hombre de 38 años protagonizó un siniestro vial durante la tarde del viernes sobre la Ruta Nacional 158, a la altura del kilómetro 16, en cercanías de Quebracho Herrado. El episodio ocurrió cuando el conductor, por causas que se intentan establecer, perdió el control del vehículo y despistó hacia la banquina.

Según informó la Policía Caminera, el vehículo involucrado fue un Ford Focus. El siniestro no dejó personas lesionadas y solo se registraron daños materiales.

El conductor fue identificado como Juan Pablo Forlin, actual secretario de Gobierno de la Municipalidad de Saturnino María Laspiur.

En el lugar trabajaron efectivos de la Policía Caminera, quienes realizaron las actuaciones correspondientes.