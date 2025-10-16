Una red de almacenamiento de armamento ilegal fue descubierta en la ciudad de Villa María tras cinco allanamientos e incautaciones de un arsenal bélico. Los procedimientos tuvieron lugar en casas particulares, galpones y depósitos y todos formaban parte del circuito de armas.

La investigación, a cargo de la fiscalía federal de Villa María dirigida por María Schianni y la causa está caratulada como "tenencia y acopio de armas de guerra". Para los allanamientos la Policía Federal contó con el apoyo de la División Explosivos Sur de la Policía de la Provincia de Córdoba.

Entre el material incautado, detalló Villa María Vivo, las fuerzas de seguridad encontraron una escopeta de avancarga de doble cañón con un grabado “TORINO PERINO”, una carabina/revólver sin marca visible, cartuchos y proyectiles de diversos calibres, un cartucho bala calibre 22 marca Remington.

También se halló una munición calibre 30, un proyectil antiaéreo fabricado en FLB, que no poseía carga propulsora, fulminante ni carga explosiva.

Ahora resta dilucidar la procedencia y el destino del armamento que se encontraba en puntos estratégicos de Villa María. Vale destacar que no se realizaron detenciones vinculadas a estos allanamientos por el momento.