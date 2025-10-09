Desbarataron organización narco liderada por un preso en San Francisco

La Fuerza Policial Antinarcotráfico realizó ocho allanamientos en las provincias de Córdoba y Santa Fe, en el marco de una causa por narcotráfico encabezada por la Fiscalía de San Francisco. Como resultado, detuvieron a cuatro personas mayores de edad e incautaron estupefacientes y dinero.

El procedimiento se desarrolló con intervención de la Dirección del Establecimiento Penitenciario N°7 de San Francisco, donde se registró la celda del interno sindicado como jefe de la organización. En el operativo participó la can antinarcóticos Jazmín, según informó la FPA.

Luego se libraron siete allanamientos: cinco en San Francisco, uno en Brinkmann y uno en Frontera (Santa Fe). Los operativos estuvieron a cargo del Equipo de Acciones Tácticas.

Durante los registros se secuestraron 313 dosis de cocaína, 163 de marihuana, dos balanzas digitales, una planta de cannabis sativa, $7.211.000 en efectivo y diversos elementos vinculados al fraccionamiento y distribución de droga.

De acuerdo a la información oficial, la organización controlaba puntos de venta, sitios de acopio y espacios de preparación, además de ofrecer servicio de distribución tipo delivery.

Algunos de los detenidos presentaban antecedentes penales por narcotráfico y tentativa de homicidio.

La Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico dispuso el traslado de los detenidos y la remisión de las pruebas recolectadas por infracción a la Ley Nacional N.º 23.737.