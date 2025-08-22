Tres hombres fueron detenidos y una organización dedicada a la comercialización de estupefacientes fue desarticulada durante un operativo realizado en Las Varillas, Alicia y San Francisco. Los procedimientos se concretaron en horas recientes y estuvieron a cargo de la Fuerza Policial Antinarcotráfico, con dirección del Ministerio Público Fiscal.

Según informó la FPA, se llevaron a cabo seis allanamientos: cuatro en Las Varillas (calles Güemes al 500, Diego Montoya al 600, Entre Ríos s/n y Sargento Cabral s/n), uno en Alicia (Sarmiento al 600) y otro en barrio Roca de San Francisco.

En uno de los domicilios allanados en Alicia, uno de los investigados salió armado al advertir la presencia policial y fue rápidamente reducido.

Durante los registros, se incautaron 178 dosis de marihuana, 80 de cocaína, un pistolón, una escopeta, 21 cartuchos de distintos calibres, dinero en efectivo, una balanza digital, un automóvil, una motocicleta y otros elementos de interés para la causa.

Además, personal de investigaciones inspeccionó un carro de hamburguesas ubicado sobre Ruta Provincial 13, en Alicia, donde secuestraron una balanza de precisión con restos de cocaína.

Los tres detenidos, todos mayores de edad, fueron trasladados a sede judicial. La Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico de San Francisco dispuso su imputación por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes y la remisión de lo incautado.