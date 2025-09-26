Efectivos de la Policía Federal Argentina (PFA) realizaron allanamientos en Frontera, donde detuvieron a cuatro personas mayores de edad y secuestraron cocaína fraccionada, dosis de marihuana y una suma importante de dinero sin justificar, según informó la División Unidad Operativa San Francisco.

La investigación se inició por orden del fiscal regional de la Quinta Circunscripción Judicial de Rafaela, Carlos Vottero, y fue supervisada por el juez penal de 1ª Instancia de esa ciudad, Gustavo Javier Bumaguin. De acuerdo a la información policial, los procedimientos permitieron desarticular un presunto clan familiar que comercializaba estupefacientes al menudeo en un barrio identificado como crítico en materia de seguridad.

Los detenidos fueron trasladados a la alcaidía de Rafaela. Tras ser indagados, el juez dispuso la prisión preventiva de los acusados en base a las pruebas reunidas en la causa.