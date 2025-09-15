Un hombre y una mujer fueron detenidos hoy en barrio Acapulco de localidad de Josefina, acusados de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización. La Policía de Investigaciones (PDI) realizó seis allanamientos que permitieron desarticular un punto de venta de drogas y secuestrar una importante cantidad de cocaína.

Los operativos se iniciaron en el marco de una investigación por homicidio y amenazas calificadas. Tras el secuestro de un arma de fuego de 9 mm el pasado 11 de septiembre, los efectivos de la PDI recabaron suficientes indicios para solicitar las órdenes de allanamiento.

Detenidos e incautaciones

Los procedimientos se llevaron a cabo en seis domicilios del barrio Acapulco y arrojaron resultados positivos. La policía incautó 102 envoltorios de cocaína con un peso total de 121 gramos. Además, secuestraron un aire comprimido, una carabina con municiones, réplicas de armas de fuego y una importante suma de dinero en efectivo: 2.521.250 pesos.

También se incautaron un equipo de DVR y cuatro teléfonos celulares, elementos clave para la investigación. En los operativos, se detuvo a un hombre de 22 años, identificado con las iniciales R. G. A., y a una mujer de 44, M. G. G.

El fiscal interviniente dispuso el inicio de una causa por Tenencia de Material Estupefaciente con Fines de Comercialización para los detenidos. Además, dos menores fueron notificados por el delito de encubrimiento.