Derribaron un búnker narco en Frontera que operaba cerca de escuelas y centros de salud

Un búnker narco que funcionaba en la ciudad de Frontera fue derribado este jueves por orden judicial, tras un pedido del Ministerio Público de la Acusación (MPA). El inmueble estaba vinculado al microtráfico de drogas y a hechos de violencia altamente lesiva, y se encontraba ubicado a escasa distancia de escuelas, iglesias y centros de salud.

El pedido de demolición fue presentado el miércoles 13 por el fiscal del Equipo de Trabajo sobre Microtráfico de la Fiscalía General, Franco Carbone, y la fiscal de la sección Violencia y Corrupción Institucional de la Fiscalía Regional 5, Fabiana Bertero, durante una audiencia realizada en los tribunales de Rafaela. También participó el fiscal regional Carlos Vottero. El juez que autorizó la medida fue Nicolás Stegmayer.

La intervención se enmarca en una investigación penal llevada adelante por el MPA en el marco de su Plan de Persecución Penal, que prioriza acciones contra el narcotráfico a pequeña escala en barrios vulnerables.

Desde el MPA señalaron: “Destacamos el valor simbólico de la inactivación del inmueble que se utilizaba para desplegar conductas delictivas en Frontera”.

Además, se explicó: “Ante el juez, acreditamos la existencia de las actividades ilícitas, su persistencia en el tiempo y la urgencia en que cese el estado antijurídico”.

Los fiscales también indicaron que “la demolición total se definió en función de las particularidades del inmueble en cuestión”.