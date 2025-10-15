Derriban un nuevo búnker narco vinculado a violencia extrema en Frontera

Un búnker asociado a hechos de violencia altamente lesiva y a la venta de estupefacientes al menudeo fue derribado este miércoles en la ciudad de Frontera.

El inmueble, ubicado en la calle 102 al 500, fue demolido por orden judicial a partir de una solicitud formulada por la fiscal Fabiana Bertero y el fiscal Franco Carbone, en el marco de la investigación que lleva adelante el Ministerio Público de la Acusación (MPA) sobre casos de microtráfico.

La medida fue autorizada por el juez Javier Bottero, y tanto Bertero como Carbone estuvieron presentes durante la demolición, junto al fiscal regional de la Circunscripción 5, Carlos Vottero. Según consignó el MPA, se trata de la quinta inactivación física de un inmueble en esa ciudad desde el inicio del abordaje focalizado del fenómeno del narcomenudeo.

También participaron del operativo autoridades del Ministerio de Justicia y Seguridad: la secretaria de Gestión Institucional, Virginia Coudannes, y el subsecretario de Análisis Criminal, Sebastián Montenote, además del intendente de Frontera, Oscar Martínez.

La acción se encuadra dentro de los Objetivos Priorizados del Plan de Persecución Penal del MPA.

En declaraciones oficiales, Fabiana Bertero explicó que “el inmueble había sido cooptado para la actividad ilícita y no tenía residentes permanentes, sino que funcionaba como ‘aguantadero’ de personas vinculadas al microtráfico y delitos conexos”. Añadió que el pedido de demolición fue realizado “luego de dos allanamientos en los que se secuestraron dosis de estupefacientes para vender al menudeo y fueron detenidos dos hombres que están imputados en el marco del legajo penal”.

Por su parte, Franco Carbone destacó que “la inactivación de este búnker es el resultado de un esfuerzo conjunto entre el equipo de Microtráfico de la Fiscalía General, la Fiscalía Regional 5 y el Ministerio de Justicia y Seguridad”.

A su turno, Carlos Vottero señaló que “el procedimiento que se llevó a cabo hoy tiene un fuerte valor simbólico en la comunidad”, y subrayó que “es una señal clara de que el Estado está trabajando para recuperar el control territorial y llevar tranquilidad a lugares en los que primaba la violencia extrema”.