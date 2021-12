Un joven de 26 años denunció haber sido víctima, a principios de octubre, de un violento asalto, que trascendió recién en las últimas horas. Según su versión, delincuentes lo maniataron junto a su hijo de 7 años y se llevaron, mediante amenazas con armas blancas, casi un millón de pesos en efectivo, celulares y las llaves de la casa, dejándolos atados en la vivienda.

El hecho ocurrió el 8 de octubre pasado sobre Carlos Gilli al 2400, en barrio Jardín.

"Estaba en mi casa con mi hijo de siete años, recién llegábamos, me tocan la puerta y cuando me arrimo a abrirla me encuentro con dos delincuentes encapuchados, con pasamontañas, guantes, bolsas, sogas y armas blancas. Me ponen enseguida un cuchillo en el cuello, me llevan a la cocina, me atan con mi hijo y me empezaron a pedir dinero, dólares", contó el hombre, que prefirió reservar su identidad por seguridad.

Siempre en base a su testimonio, el hombre le dio todo el dinero, una suma que tenía preparada para retirar un auto al día siguiente. "Querían más plata, dólares, me dieron vuelta toda la casa. Volvían cada cinco minutos y me ponen el cuchillo en el cuello de nuevo al frente de mi hijo, hasta que se resignaron y se fueron con casi un millón de pesos, celulares y las llaves de las cuatro puertas de mi casa dejándome atado en la cocina", agregó-

Al poder desatarse, y hacer lo propio con su hijo, el hombre aseguró que llamó a la Policía, por lo que arribaron varios móviles con personal de Científica e Investigaciones.

Según dijo pudo aportar información y espera por avances en la investigación.