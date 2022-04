Un vecino de San Francisco fue víctima de una nueva estafa virtual y, aunque actuó con velocidad, no pudo evitar que un amigo cayera en el “cuento del tío” y pierda más de 60 mil pesos. Por esto, decidió contar lo que le pasó a la comunidad.

El hecho ocurrió en la mañana del jueves y, según denunció la víctima, tras una llamada de un número desconocido, de una persona que se hizo pasar como funcionario del Ministerio de Salud de la Nación, le terminaron utilizando su cuenta de Whatsapp para pedirle dinero a sus contactos y amigos.

Indignado y tras radicar la denuncia, Jorge Chiavassa, víctima del engaño, contó lo ocurrido en La Mañana de El Periódico (FM 97.1): “Me llamó la atención en la forma que fui abordado. Me llamaron argumentando que me hablaba un funcionario del Ministerio de Salud, tenía el Logo de Mi Argentina aunque no decía nada, comienza así una conversación donde me pregunta por la vacunación por Covid y si quería la cuarta dosis. Según el hombre estaban haciendo un relevamiento porque se habían perdido archivos y hacían un relevamiento para que yo tenga turno para la cuarta dosis. Sabía todos mis datos y me dijo que iba a recibir otra llamada sobre la que estaba teniendo”.

Mientras dialogaba con el supuesto funcionario, Jorge le hizo saber que en ninguna de las anteriores vacunaciones había tenido ese tipo de gestiones, cuando entró la otra llamada. “Me dieron un número y que el 6 de mayo iba a tener turno para colocarme la cuarta dosis. Me preguntaron sobre mi señora, le dije que no estaba en casa y siguió haciendo un cuento que, ahora presumo, estaba ganando tiempo para que su hacker hiciera lo que debía”, sostuvo Chiavassa.

Tras terminar esa segunda llamada, Jorga advirtió que el WhatsApp de su teléfono estaba completamente bloqueado. Intrigado quiso llamar a su amigo Jorge, quien tiene más conocimientos de tecnología, pero allí llegó la sorpresa: “A él ya lo habían llamado haciéndose pasar por mí. Pensó que algo me estaba pasando y la señora se mete en la línea diciendo que me estaban por transferir los 138 mil pesos y que me habían hecho ya una por 68 mil. Les dije que corten todo, que era una estafa”, relató.

Otros que no cayeron

En esta modalidad de estafa, el delincuente se hace pasar por la persona dueña de la cuenta de WhatsApp y les pide dinero a sus contactos por una supuesta urgencia.

“Al ratito me empezaron a llamar de Buenos Aires donde integro una cámara de empresas de medicinas de prepaga, un amigo que me contó que me pediste plata y me di cuenta que no eras vos. Quisieron hacer otra en Mendoza, a otros dos amigos que tampoco cayeron porque saben que no me manejo así, ni nada por el estilo”, continuó relatando Chiavassa.

Luego de radicar la denuncia correspondiente, Jorge visitó la radio de El Periódico para advertir a la población: “El consejo es que cuando suena el celular y no está identificada la llamada, o es un número raro, hay que cortar”, sostuvo.