En la madrugada del sábado, un vecino de 39 años denunció en la Subcomisaría de Freyre que un grupo de jóvenes en motocicletas causaba molestias en la vía pública. Al reclamarles por su conducta, descendieron de los vehículos y le ocasionaron daños al parabrisas de su automóvil, un Fiat Cronos gris oscuro.

La Policía, tras reunir información y analizar registros fílmicos, realizó tres allanamientos en la ciudad de Brinkmann horas más tarde. Los procedimientos arrojaron resultado positivo, con la detención de cuatro personas de entre 18 y 32 años.

Durante los operativos se secuestraron teléfonos celulares, una motocicleta y prendas de vestir vinculadas a la causa. Los detenidos fueron imputados por el delito de daño y quedaron a disposición de la Fiscalía de Cuarto Turno de los Tribunales de San Francisco.