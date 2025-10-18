Denunciaron el robo de una bicicleta: delincuentes se la llevaron tras forzar el portón de una vivienda

Este viernes por la tarde, delincuentes robaron una bicicleta tras forzar el portón de ingreso a una vivienda en López y Planes al 300. El hecho se registró cerca de las 15.

Según relató la familia damnificada, los autores arrancaron un barrote del postigo del portón y accedieron por una ventanita.

Una vez dentro, utilizaron una llave que encontraron para abrir el portón desde adentro, sacar la bicicleta y cerrarlo nuevamente con llave.

La bicicleta robada es una SLP de color celeste.