Un joven de 29 años sufrió una fractura de cráneo tras ser atropellado por un auto que se dio a la fuga en la ciudad de San Francisco. El hecho ocurrió el domingo 7 de septiembre, alrededor de las 6 de la mañana, en la esquina de España y Bulevar Roca. Según el relato de sus familiares, el joven circulaba en moto con el casco puesto cuando fue embestido por un auto rojo que cruzó en forma imprudente.

“El remisero lo chocó, no frenó, no llamó a nadie. Se fue a dormir como si nada”, denunció un allegado directo a Germán, la víctima, que presentó pruebas de cámaras de seguridad y los resultados de una tomografía realizada al joven. Aseguran que si no hubiesen actuado por su cuenta, el hecho habría quedado como “una caída en moto” y el conductor “hubiera seguido trabajando esa misma noche”.

Tras el accidente, una vecina que escuchó el impacto asistió a Germán y dio aviso a la Policía. Sin embargo, cuando el joven recuperó el conocimiento —con signos de desorientación—, habría sido trasladado a su domicilio y no al hospital, según el testimonio de sus familiares.

Por ello, decidieron llevarlo por sus medios a una consulta médica en un sanatorio privado, donde a través de una tomografía, se constató una mínima fractura de cráneo con hematoma, por lo que Germán fue internado bajo observación.

En el acta policial, sin embargo, según la familia, se informaba que el joven habría “perdido el control solo”.

Investigación familiar

Ante la falta de respuesta, los familiares comenzaron una búsqueda por cuenta propia, solicitando grabaciones a vecinos y comercios de la zona. En una de las cámaras se observa el paso de un vehículo rojo con cartel de remis, que atraviesa España y que, luego, dobla por Independencia inmediatamente después del choque.

Con esa evidencia en mano, comenzaron a consultar a distintos remiseros y agencias de la ciudad. “Muchos no querían hablar porque el conductor es un remisero muy conocido. Hasta que alguien, pidiéndonos confidencialidad, nos dio el nombre”, explicaron.

Siempre de acuerdo a la versión de allegados a la víctima, al confrontarlo, el conductor primero dijo que pensó haber chocado contra “un ladrillo”. Y agregaron que luego sí admitió el accidente y que había llevado el auto a un taller mecánico.

La familia asegura que gracias a su insistencia, el conductor fue obligado a presentarse ante el seguro y finalmente la Policía procedió al secuestro del vehículo. “Si no lo hacíamos nosotros, lo arreglaba, volvía a trabajar y nadie se enteraba de nada”, remarcaron.

El reclamo apunta no solo a que el hecho no quede impune, sino también a que se tomen medidas para evitar episodios similares. “Si Germán no hubiera tenido el casco, hoy no estaría vivo. Y si no hubiéramos buscado pruebas, este hombre nunca hubiese sido identificado. ¿Cuántos otros casos habrán quedado en la nada?”, se preguntan.