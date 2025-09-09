Un nuevo hecho de inseguridad fue denunciado en San Francisco, esta vez en un edificio ubicado en Bv. 9 de Julio al 1900, entre las calles Córdoba y General Paz. La víctima es Alejandro Sardi, vecino del edificio Don Carlos, quien sufrió el robo de su bicicleta este lunes.

Lamentablemente se le hizo un daño más grande porque usaba la bicicleta para salir a buscar trabajo ya que si bien tiene una moto no tiene dinero para costear el combustible. “El sábado a la noche dejé la bicicleta en el patio debajo un alero junto con otras ya que no se pueden dejar en otro lugar. El domingo revisé y estaba como la había dejado”, explicó a El Periódico.

Sardi contó que el domingo por la tarde viajó a Rafaela y regresó alrededor de las 2 de la mañana del lunes. Estima que el robo se produjo ese lunes al mediodía. Esta deducción la hizo porque según relató, los ladrones también intentaron llevarse otra bicicleta del lugar.

“Quisieron sacarle la rueda trasera. Era un modelo similar a la mía”, dijo. Una vecina le comentó que su hija, al volver del colegio, encontró la puerta del edificio abierta y una bicicleta afuera. “Se iban a llevar dos, y se terminaron llevando solo la mía”, agregó.

El damnificado realizó la denuncia correspondiente y pidió colaboración a la comunidad: “Apelo a la Policía y a la honestidad de la gente para poder recuperarla. Soy una persona normal, no tengo trabajo en este momento y la usaba para llevar currículums. Me cortaron las piernas. Tengo una moto, pero está encadenada y no tengo un peso para ponerle combustible. La bicicleta era el único medio de movilidad que me quedaba”, expresó con angustia.